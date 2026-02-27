https://news.day.az/world/1818660.html Нашествие саранчи обрушилось на Испанию - ВИДЕО Нашествие саранчи обрушилось на Испанию. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры широко распространились в сети. Саранча атаковала в основном туристические зоны. Причиной стала недавняя дождливая погода, из-за которой поля на Лансароте покрылись растительностью, привлекая насекомых.
Нашествие саранчи обрушилось на Испанию - ВИДЕО
Нашествие саранчи обрушилось на Испанию.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры широко распространились в сети.
Саранча атаковала в основном туристические зоны. Причиной стала недавняя дождливая погода, из-за которой поля на Лансароте покрылись растительностью, привлекая насекомых. Ожидается, что ситуация сохранится в течение ближайших нескольких суток.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре