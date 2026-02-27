Нашествие саранчи обрушилось на Испанию

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры широко распространились в сети.

Саранча атаковала в основном туристические зоны. Причиной стала недавняя дождливая погода, из-за которой поля на Лансароте покрылись растительностью, привлекая насекомых. Ожидается, что ситуация сохранится в течение ближайших нескольких суток.