"Милан" намерен сохранить Модрича еще на сезон

В "Милане" определились с позицией по будущему Луки Модрича.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководство "россонери" намерено сохранить хорватского полузащитника как минимум еще на один сезон. В действующем контракте игрока прописана опция продления на год, однако решение об активации пункта может принять только сам футболист.

В клубе активно убеждают 40-летнего хавбека остаться. Тренерский штаб, партнеры по команде и руководство подчеркивают его важность и незаменимость для коллектива. "Милан" намерен до последнего настаивать на продлении сотрудничества.

В сентябре Модричу исполнится 41 год. В текущем сезоне он провел 28 матчей за команду Массимилиано Аллегри, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.