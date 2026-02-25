В Азербайджане будет создано Карабахское региональное научное отделение НАНА
В Азербайджане будет создано Карабахское региональное научное отделение Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято сегодня на общем собрании научных организаций и высших учебных заведений НАНА, посвященном научно-организационной деятельности в 2025 году.
Согласно решению, будут расширены исследования по Карабаху и Восточному Зангезуру, Западному Азербайджану.
Было отмечено, что в рамках реализации приоритетов, обозначенных Президентом Ильхамом Алиевым в выступлении на юбилейном собрании Академии наук Азербайджана, посвященном 80-летию учреждения, будет обеспечено выполнение и контроль за выполнением плана мероприятий Академии по следующим направлениям: национальная история и азербайджанский язык, искусственный интеллект, цифровизация и кибербезопасность, геологическая разведка.
Кроме того, будут усилены научно-просветительские мероприятия по защите чистоты азербайджанского языка, мониторингу норм литературного языка, сохранению словарного запаса языка и предотвращению внешних воздействий. С этой целью будут поддерживаться проекты по языковым технологиям (компьютерная лингвистика и инструменты на основе искусственного интеллекта).
