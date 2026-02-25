Названа опасная ошибка при приеме таблеток

Клинический фармацевт Анум Икбал предупредила, что измельчение таблеток или вскрытие капсул перед приемом может привести к передозировке или снизить эффективность действующего вещества, а также повысить риск побочных эффектов. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, многие пациенты дробят таблетки в порошок или высыпают содержимое капсул в емкость, чтобы облегчить проглатывание. Однако такая практика может нарушить механизм действия препарата. Особенно это касается лекарств с пролонгированным высвобождением (обозначаются как XL, XR, CR) и таблеток с кишечнорастворимой оболочкой.

Фармацевт объяснила, что кишечнорастворимая оболочка защищает желудок от раздражения, а действующее вещество - от разрушения желудочным соком. Если повредить такую таблетку, препарат начнет действовать слишком рано и может вызвать боль в желудке и другие побочные реакции.

"В случае средств с пролонгированным действием измельчение приводит к тому, что вся доза высвобождается сразу, а не постепенно. Это повышает риск интоксикации и нежелательных эффектов", - предупреждает эксперт.

Икбал подчеркнула, что при трудностях с глотанием необходимо обратиться к врачу, чтобы подобрать другую форму препарата или иную дозировку. Некоторые таблетки действительно можно делить или измельчать, но делать это следует только после консультации со специалистом.

Кроме того, врач посоветовала использовать специальные устройства для деления или измельчения таблеток, а не кухонные приборы, чтобы не потерять часть дозы и не нарушить точность приема лекарства.