Обсуждено экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Goldman Sachs

Рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и американской компанией Goldman Sachs в различных секторах экономики.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с делегацией, возглавляемой глобальным руководителем по клиентскому бизнесу подразделения по управлению активами и благосостоянием компании Goldman Sachs Меттом Гибсоном, мы подчеркнули эффективное партнерство между нашей страной и компанией. Было отмечено, что деловая среда Азербайджана, макроэкономическая стабильность и экономические приоритеты в соответствии с глобальными вызовами создают благоприятные возможности для стратегических инвестиций. Мы рассмотрели перспективы сотрудничества в различных секторах экономики", - говорится в публикации.