Председатель Комитета по международным отношениям Великого национального собрания Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом Октай написал на своей странице в социальной сети X.
Фуат Октай прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Комитета по международным отношениям Великого национального собрания Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом Октай написал на своей странице в социальной сети X.
"В качестве председателя Комитета по международным отношениям Великого национального собрания Турции мы находимся в Азербайджане для участия в 10-й трехсторонней совместной встрече комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии, а также для проведения официальных переговоров", - отметил председатель.
