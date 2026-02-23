Два замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана освобождены от должностей

Генерал-лейтенант Оруджали Гаджиев и генерал-лейтенант Этибар Мирзоев освобождены от должностей заместителей министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Так, их имена удалены из раздела "Руководство" на официальном сайте министерства.

Новость обновляется