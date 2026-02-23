Ассоциации ALIM и Dialogue France Azerbaïdjan отдают дань памяти жертвам Ходжалинской трагедии, передает Day.Az.

Трагические события в городе Ходжалы произошли в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе Первой карабахской войны. Согласно официальным данным, жертвами массовых убийств стали 613 мирных жителей, включая 106 женщин, 63 детей и 70 пожилых людей. Еще 1 275 человек были взяты в заложники, а судьба 150 человек остается неизвестной. Памятные мероприятия, посвященные этой трагедии, традиционно проходят 26 февраля.

Проект реализован по заказу ассоциаций ALIM и Dialogue France Azerbaïdjan Агaрагимом Гулиевым.