Сильное наводнение в Бразилии

Сильное наводнение произошло в бразильском городе Нова-Игуасу.

Как сообщает Day.Az, кадры бедствия распространились в сети.

Сообщается о серьезном экономическом ущербе. Нова-Игуасу, являющийся частью агломерации Рио-де-Жанейро, имеет население около миллиона человек.