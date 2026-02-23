https://news.day.az/world/1817821.html Сильное наводнение в Бразилии - ВИДЕО Сильное наводнение произошло в бразильском городе Нова-Игуасу. Как сообщает Day.Az, кадры бедствия распространились в сети. Сообщается о серьезном экономическом ущербе. Нова-Игуасу, являющийся частью агломерации Рио-де-Жанейро, имеет население около миллиона человек.
