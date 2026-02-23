https://news.day.az/officialchronicle/1817809.html Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника его страны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше величество...
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника его страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии - Дня Вашего рождения.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой деятельности, дружественному народу Японии - постоянного благополучия и процветания".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре