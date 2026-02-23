Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника его страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии - Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высокой деятельности, дружественному народу Японии - постоянного благополучия и процветания".