За неиспользованный дополнительный отпуск можно будет получить компенсацию

Конституционный суд принял важное решение, связанное с выплатой дополнительных компенсаций работникам. Согласно решению, при расторжении трудового договора работнику будет выплачиваться компенсация за все годы неиспользованных отпусков.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что решением обеспечивается выплата компенсации за дополнительные отпуска, предусмотренные статьями 115-117 и 118-1 Трудового кодекса, в порядке и размере, установленном для компенсации за неиспользованный основной трудовой отпуск:

"Статья 115 определяет продолжительность дополнительных отпусков в зависимости от условий труда и особенностей трудовой функции, статья 117 - дополнительные отпуска для женщин, имеющих детей, а статья 118 - продолжительность отпусков работников, занимающихся педагогической и научной деятельностью.

Таким образом, если работник по различным причинам не использовал полностью дополнительный или основной отпуск, при увольнении ему будет выплачена компенсация за эти дни. Это предусматривает выплаты как для работников, занятых на подземных работах, во вредных и тяжелых условиях труда, а также выполняющих работу, связанную с высокой чувствительностью, напряжением, умственной и физической нагрузкой, которым положены дополнительные отпуска по условиям труда и особенностям трудовой функции, так и для женщин, имеющих детей".

"Если за период работы у сотрудника осталось 50 дней неиспользованного дополнительного отпуска и 40 дней основного отпуска, то при увольнении ему будет дополнительно выплачена компенсация за 90 дней. Если размер дневной отпускной выплаты составляет 50 манатов, то такому работнику будет обеспечена дополнительная компенсация в размере 4 500 манатов.

Это решение будет способствовать более эффективной защите социальных прав работников и устранению неравенства при выплате компенсаций", - подчеркнул В.Байрамов.