Китай призвал США отменить пошлины

Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, Пекин намерен твердо защищать свои интересы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР.

"Мы обратили внимание на решение Верховного суда США по делу о тарифах и в настоящее время проводим всестороннюю оценку содержания и последствий данного решения. Китайская сторона последовательно выступает против любых односторонних тарифов и многократно подчеркивала, что в торговой войне нет победителей, а протекционизм не имеет будущего. Ответные пошлины США, пошлины на фентанил и другие односторонние меры нарушают международные торговые правила и внутреннее законодательство США, а также не соответствуют интересам всех сторон", - указали в ведомстве.