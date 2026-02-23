Гарантии мира от Армении: вопросы остаются

Автор: Лейла Таривердиева

После проведенных в Вашингтоне в рамках Совета мира встреч премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что возвращается в Ереван с большей уверенностью в мире. Этот шаг не может не радовать. Однако по поводу того, насколько она будет способна гарантировать реальный мир, все еще остаются вопросы. Определенные процессы в Армении и токсичные круги, все еще продолжающие свою деятельность, заставляют сомневаться в том, что она больше не будет источником угрозы. К сожалению, приходится это признавать, как не хотелось бы расслабиться и видеть завтрашний день региона в розовых тонах.

Мы не раз говорили о реваншистской оппозиции. Об истериках и демагогах, ратующих за возвращение к довоенной повестке и освобождение военных преступников, предлагающих идти в международные суды, чтобы доказать, что право армян и азербайджанцев на возвращение это не одно и то же. Это прослойка политических неудачников, которые пытаются собрать вокруг себя массы, а те никак не собираются. У реваншистской оппозиции уже заметен упадок энтузиазма, несмотря на приближающиеся выборы. И главное - ее представители стараются держаться в рамках цивилизованности и не демонстрировать свое пещерное нутро. Потому что знают, что это мерзко и мир этого не оценит, а им очень нужно понравиться миру, если уж стремятся к власти. Они также знают, что любое отступление от мирной повестки в случае их прихода к власти будет означать конец армянской государственности. Они это осознают, как и то, что никто не сможет помешать Азербайджану силой ликвидировать очаг угрозы, если сам Ереван не сделает этого добровольно. Попытки воплотить сегодняшнюю предвыборную демагогию в реальную государственную политику закончатся для Армении очень печально.

В контексте внутриполитического расклада в Армении мы говорим обычно только о реваншистской оппозиции и сепаратистской шайке, пытающейся строить из себя какую-то политическую силу. Но в этой стране существует и другая проблема, даже более опасная для мирных планов, чем Кочарян с Саргсяном. Она опасна тем, что формируется из низов за счет игры на самых грубых струнах армянского сознания. В ментальное пространство армянского народа два века внедрялась пещерная ненависть в сочетании с безграничной манией величия. Это сложный коктейль, отравивший существование самому армянству и обернувшийся трагедией для тех народов, на земли которых оно было подселено. Сегодня у армян появился уникальный шанс избавиться от этого груза, но "настоящий армянский ген" мешает.

Это определение придумано не нами. Оно прозвучало в видео армянского террориста Карена Араяна, которое опубликовал с переводом блогер Альберт Исаков.

Экстремист возглавляет некую военизированную группировку с эпичным названием "Армия света", ходит в военной форме, проводит подготовку вооруженной банды, записывает "суровые" видео, разжигающие ненависть и мотивирующие армянское общество на экстремизм. Организация официально зарегистрирована и имеет офис в центре Еревана.

Последнее видео Араяна было посвящено азербайджанцам, приехавшим на днях в Армению из России на машине с российскими номерами. Эти азербайджанцы до конфликта проживали в Армении и были изгнаны с земли своих предков. Теперь, пользуясь начавшимся мирным процессом, они решили поездить по родным местам. В соцсетях широко распространялись записанные ими видеоролики. И особый акцент делался на том, что они спокойно гуляют по Еревану и Гюмри, что особенно сильно взбаламутило националистическое болото.

Подписчики Араяна бросились к нему с вопросами "почему?". Почему он не принял меры, почему никто не перерезал азербайджанцам горло и не выпустил кишки? Для разъяснения террорист записал очередное "суровое" видео. В котором пояснил, что он прекрасно понимает кровожадность соплеменников. Он так же, как многие армяне, хотел бы немедленно выпустить азербайджанцам кишки и выкинуть на корм собакам. И это есть "крик настоящего армянского гена". То есть каждый истинный армянин должен поступать именно так. Но, учитывая приближающиеся выборы, террорист решил подождать с вспарыванием животов и сдиранием кожи (все это озвученные им самим мечты), так как есть другой способ бороться с политикой мира с Азербайджаном и перспективой возвращения азербайджанцев на свою историческую родину. Эпитеты, которые это, пардон, животное подобрало для азербайджанского народа, повторять не будем.

Хотя о намерении баллотироваться в премьер-министры бандит напрямую не говорит, изложенные им планы звучат как предвыборная программа. Он планирует принять на законодательном уровне "защиту армянского достоинства" и превратить месть в государственную политику. Армения, призывает он, должна стать государством, которое боятся. И он, судя по его болтовне, знает, как этого достичь.

Болтунов и провокаторов в армянском сегменте соцсетей всегда было предостаточно. Араян тоже появился не сегодня, но он отличается тем, что у него действительно имеется вооруженная банда. При всем параде и с реальным оружием. Каким образом через пять лет после окончания войны в Армении все еще действуют военизированные группировки и почему они до сих пор не разоружены? Это вопрос к армянским властям. Как можно не обращать внимания на существование такого явления, если собираешься жить в мире с соседями и примирять общества? Если Пашинян хочет вылечить армян от "настоящего армянского гена", ему следует очень серьезно отнестись к таким видео. Банда Араяна существует открыто, открыто бряцает реальным оружием, а ее главарь и не думает скрывать нездоровых позывов своего организма, рассчитывая (и не без оснований) на все еще остающийся в армянском обществе запрос на пещерную ненависть.

Араян, конечно, не представляет армянское общество в целом, но у его нацистской болтовни достаточно сочувствующих. Для определенной - и немалой - аудитории он настоящий герой, а его "армия света" - небесное войско, посланное для "спасения Армении". На позерском видео, призванном потрясти и вдохновить армян, можно видеть небольшую хорошо экипированную и вооруженную группу. Этой группой, похоже, "армия" ограничивается, но у Араяна явно имеются планы по ее расширению. Он попрошайничает, выставляя в соцсетях номера банковских счетов и призывая подписчиков жертвовать на закупку различных предметов военного назначения, военного оборудования и обмундирования. Все это в магазинах не продается, значит, у банды есть источник, откуда можно получить и форму, и оборудование, и оружие. А это значит, что у банды имеется поддержка.

Кто и как снабжает банду оружием - интересный вопрос, и официальным силовым структура Армении следует срочно начать искать на него ответ. Если в стране наряду с регулярной армией Минобороны действует еще какая-то "армия света", с этой страной явно что-то не так. В Азербайджане такое было бы невозможно. И это не вопрос демократии, свободы выражения и плюрализма, это вопрос национальной безопасности и стабильности в регионе. Из таких вот ряженых банд формируется общая картина, они задают тон и дезориентируют общество. Участниками мирного процесса не должны быть только Пашинян, его команда и его партия, этот процесс должен вовлекать широкие массы и вытравлять "настоящий армянский ген", порождающий мечты о резне азербайджанцев.

В Армении, вообще, очень легкомысленно подходят к таким вопросам. Например, там уже не первый год существует официально зарегистрированная нацистская организация "Хосанк". Она проводит акции, отмечает в центре Еревана дни рождения своего кумира Гарегина Нжде, озвучивает экстремистские лозунги. "Хосанк" не скрывает, что основывается на "армяно-арийских идеях" и собирается "с благословения духа Нжде превратить расизм в боевое движение, получить власть и построить расиалистическое государство, основанное на арийских идеях, что является единственным способом иметь процветающую экономику, процветающее общество и победоносное общество". Уже в одном этом заявлении организации просвечивает масса уголовных статей, неонацистов же даже не отшлепали.

Недавно армянский парламент одобрил поправки в закон об аудиовизуальных СМИМ. Согласно поправкам, в Армении будет запрещено распространение контента зарубежных теле- и радиопрограмм, направленного на насильственное свержение конституционного строя, пропагандирующего насилие и жестокость, а также контента, вмешивающегося во внутриполитическую жизнь Республики Армения. Это хорошо, но угрожают конституционному строю Армении не передачи Соловьева.

Почему все это волнует Азербайджан? Потому что неспособность властей Армении разобраться с потенциальной угрозой ставит под вопрос все усилия самого же Никола Пашиняна по достижению мира. "Настоящий армянский ген" это не прыщ, который сам рассосется. Это болезнь, дающая серьезные рецидивы и осложнения, она требует кардинальных мер. Очень хорошо, что сейчас Армения идет к миру под гарантии США, это облегчает задачу Николу Пашиняну. Но всегда нужно смотреть вперед, ведь то, что делается сегодня, должно быть рассчитано на многие поколения вперед. Что будет при другой администрации Белого дома? Что будет в случае ухода Пашиняна? Сейчас реваншисты, неонацисты, экстремисты и прочая нечисть прекратили практическую активность, потому что у правящей команды появилась опора в лице ведущей мировой державы. А как будут развиваться события в случае перемен в правящих кругах? По всему видно, что только на Пашиняне держится мирная повестка Армении. Надеемся, в свой следующий пятилетний срок он сумеет изменить эту ситуацию.

Азербайджану нужны гарантии, что Армения никогда больше не будет представлять угрозу миру и стабильности в регионе. Он хочет быть уверен, что кошмар, пережитый азербайджанским народом за последние тридцать пять лет, не повторится. И этих гарантий он ждет не от Вашингтона, Парижа или Москвы, он их ждет от Еревана.