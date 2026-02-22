В Баку завершился Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

21-22 февраля на Национальной арене гимнастики в Баку успешно прошел Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

В двухдневных соревнованиях приняли участие 66 гимнастов из 6 стран.

В соревновались по прыжкам на батуте гимнасты принимали участие в индивидуальных (женщины и мужчины), синхронных (женщины и мужчины) и смешанных синхронных программах. В первый день соревнований состоялся отборочный раунд, а во второй день - финал. Выступления азербайджанских гимнасток, в частности, были встречены с большим интересом и аплодисментами зрителей.

Азербайджан на соревнованиях по прыжкам на батуте представляли Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова, а по тамблингу - Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

По результатам квалификационного раунда в финал в индивидуальной программе на батуте прошли Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов, в смешанной синхронной программе - Магсуд Магсудов и Сельджан Магсудова, в женской синхронной программе - Сельджан Магсудова и Шафига Гумбатова, а в мужской синхронной программе - Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов.

Тофиг Алиев и Михаил Малкин также вышли в финал, показав успешные выступления в соревнованиях по тамблингу.

По итогам финального этапа команда Азербайджана завершила Кубок мира с 6 медалями. Сельджан Магсудова завоевала серебряную медаль в индивидуальном зачете по прыжкам на батуте. Магсуд Магсудов и Сельджан Магсудова выиграли золотую медаль в смешанной синхронной программе. В синхронных выступлениях среди женщин бронзовую медаль завоевали Сельджан Магсудова и Шафига Гумбатова. В синхронных выступлениях среди мужчин бронзовую медаль завоевали Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов.

Азербайджанские гимнасты заняли первые два места в соревнованиях по тамблингу. Михаил Малкин завоевал "золото", а Тофиг Алиев - "серебро".

Также спортсменам, набравшим наибольшее количество баллов за исполнение в квалификационном раунде был вручен AGF Trophy. Среди мужчин AGF Trophy завоевал азербайджанский гимнаст по тамблингу Михаил Малкин.

Отметим, что любители гимнастики, собравшиеся на арене в дни соревнований, также имели возможность встретиться со спортсменами и сделать памятные фотографии.