Молитва 5-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 февраля - пятый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 05:59, а ифтар в 18:39.
Предлагаем вашему вниманию молитву пятого дня месяца:
"İlahi, bu gün məni bağışlanmışlardan, sənin fərmanına baş əyən salehbəndələrindən və yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə and verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!"
Перевод:
"О Аллах! Сделай меня в этом месяце одним из кающихся и одним из Твоих праведных и повинующихся рабов. И сделай меня в этом месяце одним из приближенных друзей к Твоей благосклонности, о милосерднейший из милосердных!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
