"Гянджа" во второй раз в истории стала обладателем Кубка Азербайджана по баскетболу - ФОТО
Финальный матч Кубка Азербайджана по баскетболу между командами "Гянджа" и "Сабах" состоялся в Бакинском спортивном дворце.
Как сообщает Day.Az, команда "Сабах", начавшая решающую встречу с преимуществом, не смогла сохранить его до финальной сирены.
Баскетболисты "Гянджи", решившие исход противостояния в последние минуты матча, одержали победу со счетом 89:82 и во второй раз в истории клуба завоевали титул обладателя Кубка Азербайджана.
Самым ценным игроком (MVP) финала признан Джервис Гарретт из состава "Гянджи".
