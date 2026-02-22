Lenovo предупредила о подорожании своего оборудования

Lenovo официально уведомила своих партнеров о предстоящем повышении цен на широкий ассортимент продукции, включая ноутбуки ThinkPad, настольные ПК и серверные решения. Новые цены вступят в силу с марта 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tom's Hardware.

Компания установила строгие условия для сохранения текущих цен: заказы необходимо разместить у дистрибуторов до 25 февраля и направить в Lenovo до 28 февраля. При этом даже подтвержденные заказы будут пересчитаны, если отгрузка не произойдет до 31 марта 2026 года.

Также Lenovo объявила о приостановке с 26 января своей бонусной программы за привлечение новых клиентов, объяснив это снижением экономической целесообразности дополнительных скидок в условиях текущего рынка.

Основной причиной роста цен называется дефицит чипов памяти. Повышенный спрос со стороны компаний, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта, привел к перераспределению поставок и удорожанию компонентов для производителей электроники.

Lenovo не стала единственной компанией, заявившей о повышении цен - аналогичные шаги предприняли Dell, Cisco и Asus, которые увеличили стоимость своей продукции на 15-30%.