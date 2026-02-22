Косвенные переговоры между Ираном и США могут состояться в марте.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

По его словам, переговоры могут завершиться подписанием временного соглашения.

Чиновник также отметил, что Тегеран и Вашингтон имеют разные позиции относительно масштабов и отмены санкций, введенных против Ирана.