Переговоры между Ираном и США могут состояться в марте - СМИ Косвенные переговоры между Ираном и США могут состояться в марте. Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, переговоры могут завершиться подписанием временного соглашения.
Косвенные переговоры между Ираном и США могут состояться в марте.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
По его словам, переговоры могут завершиться подписанием временного соглашения.
Чиновник также отметил, что Тегеран и Вашингтон имеют разные позиции относительно масштабов и отмены санкций, введенных против Ирана.
