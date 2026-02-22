Роналду пробовал соблюдать пост в Рамазан

Бывший игрок саудовского "Аль-Насра" Шайя Шарахили рассказал, что футболист клуба Криштиану Роналду в Рамазан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Thmanyah Sports в соцсетях.

"В прошлом году Криштиану Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками "Аль-Насра" во время Рамазана. Он постился в течение двух дней, чтобы почувствовать, что испытывают мусульмане во время поста", - сказал Шарахили.

В феврале Роналду бойкотировал матчи "Аль-Насра" из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с "Аль-Хилялем". Позднее он вернулся в состав команды.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.