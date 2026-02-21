Назван показатель производства дизельного топлива в Азербайджане за январь

В январе 2026 года производство дизельного топлива в Азербайджане составило 193,4 тыс. тонн, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Для сравнения, в январе прошлого года в стране было произведено 226 тыс. тонн дизельного топлива.

В то же время добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) в январе составила 2,252 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема добычи 2,248 млн тонн пришлись на товарную сырую нефть - показатель снизился на 2,3% по сравнению с январем 2025 года.