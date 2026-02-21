В штаб-квартире ЮНЕСКО отмечен Международный день родного языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное Международному дню родного языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан также был представлен на мероприятии, которое было организовано совместно постоянным представительством Бангладеш при ЮНЕСКО и Сектором образования ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия была организована панельная дискуссия на тему "Язык для мира, образования и устойчивого развития". Участники дискуссии подчеркнули важную роль многоязычия в продвижении мира, обеспечении инклюзивного и качественного образования, а также в достижении Целей устойчивого развития. Участники говорили о вкладе образования на родном языке в развитие человека, повышение самооценки и сохранение культурной идентичности.

После официальной части мероприятие продолжилось культурной программой. Азербайджанская вокалистка Сона Искендерли исполнила песни "Моя страна" и "Красавица", а также был представлен национальный танец.

Отметим, что 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного языка. В 1999 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО эта дата по инициативе Бангладеш была объявлена Международным днем родного языка.