В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

В Гяндже произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали М. Гусейнов (1973 г.р.), П. Ахмедов (1990 г.р.) и С. Джафаров (1991 г.р.). Пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту инцидента проводится расследование.