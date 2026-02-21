В Гяндже произошло ДТП,

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали М. Гусейнов (1973 г.р.), П. Ахмедов (1990 г.р.) и С. Джафаров (1991 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту инцидента проводится расследование.