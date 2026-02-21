Миллионы Android-приложений заблокировали

Корпорация Google объявила об удалении почти двух миллионов приложений для Android. На это обратило внимание издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете вице-президента Google Виджая Каза говорится, что в 2025 году корпорация заблокировала доступ к Play Store более чем 1,75 миллиона приложений. Также фирма отключила личные кабинеты 80 тысячам разработчиков, которые были уличены в распространении вредоносных программ.

В Google признались, что достигли впечатляющих результатов благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно в систему, которая занимается модерацией контента. Каза уточнил, что сотрудники по-прежнему анализируют и проверяют приложения, однако нейросеть быстрее находит нарушения.

Кроме того, Google продолжает бороться с накрутками отзывов и спам-оценками в Google Play. В 2025 году было удалено 160 миллионов оценок. В корпорации рассказали, что встроенный в Android сканер вредонос