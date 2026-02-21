Стало известно, какие ИИ-функции получит Windows 11

Microsoft представила концепцию дальнейшего развития Windows 11 с глубокой интеграцией искусственного интеллекта. Компания намерена трансформировать пользовательский интерфейс, сделав ИИ не отдельным инструментом, а встроенной частью операционной системы, что было показано на ее YouTube-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ключевым элементом обновления станет строка Ask Copilot, которая заменит традиционный поиск и будет доступна напрямую с панели задач. Решение позволит вызывать ИИ-агентов и отслеживать выполнение задач в режиме реального времени. Система сможет обрабатывать сложные запросы, например анализ больших массивов информации, в фоновом режиме с отображением прогресса.

Пользователям также предложат возможность взаимодействия с различными агентами через символ "@", по аналогии с механизмом упоминаний в мессенджерах. В числе представленных сценариев - агент Researcher, способный проводить углубленное исследование по заданной теме.

Интеграция ИИ затронет и "Проводник": в файловом менеджере появится кнопка Copilot для формирования кратких сводок по документам и пояснений к содержимому файлов без их открытия. Это должно сократить время работы с большими массивами данных и повысить продуктивность.

Развертывание новых функций для пользователей Windows 11 ожидается в ближайшие недели.