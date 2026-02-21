"Сабах" усилился защитником из Англии

Футбольный клуб "Сабах" пополнил состав новым футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинцы арендовали бельгийского игрока Годфреда Боаки у английского "Бирмингема". Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Отметим, что 20-летний центральный защитник будет выступать за резервную команду "Сабаха". Воспитанник "Бирмингема" ранее играл за молодежный состав английского клуба, а также выступал за финский "Интер" (Турку).