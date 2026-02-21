https://news.day.az/sport/1817475.html "Сабах" усилился защитником из Англии Футбольный клуб "Сабах" пополнил состав новым футболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинцы арендовали бельгийского игрока Годфреда Боаки у английского "Бирмингема". Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026. Отметим, что 20-летний центральный защитник будет выступать за резервную команду "Сабаха".
Отметим, что 20-летний центральный защитник будет выступать за резервную команду "Сабаха". Воспитанник "Бирмингема" ранее играл за молодежный состав английского клуба, а также выступал за финский "Интер" (Турку).
