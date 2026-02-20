В Ташкенте обсудили азербайджано-узбекское культурное сотрудничество

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Гюнай Эфендиева и заслуженный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама (МЦМ) Сахиб Пашазаде посетили Ташкент с рабочим визитом. Оба деятеля в прошлом году были удостоены почётного звания и медали "Посол культуры Узбекистана", сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

В рамках визита они приняли участие в торжественном концерте, посвящённом 585-летию узбекского поэта Алишера Навои и 543-летию государственного деятеля Захир ад-Дин Мухаммада Бабура.

Состоялась встреча с первым заместителем министра культуры Узбекистана Бахадуром Ахмедовым. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития культурных связей, укрепление стратегического партнёрства между Азербайджаном и Узбекистаном, а также поддержка узбекской стороны в восстановлении Карабаха. Особо было отмечено успешное проведение в декабре 2025 года Дней культуры Узбекистана в Азербайджане.

Стороны подчеркнули важность общих исторических корней, традиций и сохранения культурного наследия тюркского мира. В числе совместных проектов - постановка романа узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Өтган кунлар" (Минувшие дни в Баку) и онлайн-выставка "Дружба на Великом Шёлковом пути".

Сахиб Пашазаде провёл встречи с руководством министерства культуры Узбекистана, Узбекского национального центра макома, Института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби и Государственной консерватории. Обсуждались совместные концерты, мастер-классы и обмен опытом между музыкантами двух стран для укрепления культурного диалога.