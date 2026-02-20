Крысы, вылезшие на спонсорский сыр

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об информационных провокациях против Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Информационные провокации против Азербайджана, происходящие в последние недели, наводят на определенные мысли.

Вы обратили внимание, как синхронно они "случились"? Какой поразительный тайминг!

Хакеры, годами заткнувшиеся "оппозиционеры", радикалы новые и старые - все вдруг одновременно решили напомнить о себе. Мало того, все это случается на фоне важнейших изменений в нашем регионе.

Как говорит один провокатор из соседней страны, "Совпадение? Не думаю".

Каждый раз, когда в ход идут попытки провокаций, за красивыми словами почти всегда обнаруживается банальный интерес - чьи-то деньги, чья-то политическая повестка, чей-то заказ. Если видишь, что стая крыс активно куда-то бежит - значит где-то рядом манит спонсорский сыр.

Автор карикатуры - HSF