Гороскоп на 21 февраля

Сегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места - в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви - эмоции сегодня будут особенно яркими, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Овна людьми достаточно остро. Сам же Овен может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Овну надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Телец

Сегодня Телец будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Телец может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Телец-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Телец-подчиненный успеет переделать массу дел!

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам задуматься над тем, все ли их устраивает? Возможно, они устали от повседневной рутины? Или в их жизни назрели перемены? В этом случае Близнецам стоит подойти к этому делу творчески и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне! Но, главное, держите свои глаза и уши открытыми - сегодня вы можете неожиданно узнать что-то интересное и не исключено, что важное.

Рак

Сегодня залогом успеха Рака станет лозунг "Знание - сила!". Нельзя сказать, что день хорош для карьеры или бизнеса, а вот для учебы - самое то! Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Раку есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Рака в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Лев

Сегодня день для Льва будет насыщен общением, перспективными знакомствами, а также поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Лев почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Лев будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Дева

Сегодня Дева будет склонна судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые она примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Деве-начальнике, ее подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Девы не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у нее припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Деве лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Весы

Сегодня в гороскопе Весов будут преобладать эмоции и романтизм. А вот что касается дел, то здесь залогом их успеха будут люди, которые их поддерживают. В одиночку Весы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Весы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Весы сегодня могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Скорпион

Сегодня день Скорпиона обещает быть эмоциональным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Скорпиона переменами к лучшему в его жизни.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Стрельцу не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Козерог

Сегодня звезды предвещают Козерогу день эмоционального обновления. Даже если обстоятельства будут вынуждать вас заниматься скучными повседневными делами, к ним следует подойти творчески, иначе все может пойти через пень-колоду. Впрочем, сегодня даже в самой незамысловатой ситуации Козерог способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Козерогу лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное.

Водолей

Сегодня Водолея ожидает успех во всем, что связано с путешествиями, командировками, а также с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Водолей имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Рыбы

Сегодня отличный день для общения! Звезды настоятельно рекомендуют устроить какой-нибудь праздник или вечеринку с лучшими друзьями - это поможет набраться нужного позитива! А что касается дел, то здесь возможны затруднения - большую часть времени Рыбам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что им необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе они рискуют упустить представляющиеся возможности. Зато если Рыбы сегодня проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.