Этот футболист может покинуть "Нефтчи"
Нападающий "Нефтчи" Венсан Абубакар встретился с президентом "Порту" Андре Виллаш-Боашем на стадионе "Драгау".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, эта встреча вызвала разговоры о возможном переходе камерунского форварда в португальскую команду.
Отмечается, что у Абубакара сохраняются тесные связи с "Порту", где он ранее выступал. Сам футболист заявил, что в ближайшее время возможны определенные изменения, однако не стал раскрывать подробности.
При этом не исключается, что визит может быть связан и с его намерением открыть футбольную академию.
Напомним, что "Нефтчи" подписал Абубакара в 2025 году по контракту сроком 1+1 года.
