За сутки через Ормуз прошли 24 судна

В результате координации с Военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) за последние сутки через Ормузский пролив прошли 24 судна.

Как передает Day.Az со ссылкой на КСИР, среди них были нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда. В ведомстве заявили, что их безопасный проход был обеспечен.

В КСИР отметили, что контроль над Ормузским проливом осуществляется в полном объеме, а присутствие внерегиональных сил в Персидском заливе и проливе исключается.

"Безопасность судоходства полностью обеспечена", - говорится в заявлении.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного газа, и любые ограничения его работы традиционно вызывают обеспокоенность на глобальных рынках.