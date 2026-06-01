Как Иран загоняет США в энергетическую ловушку

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

У президента США Трампа остается все меньше пространства для маневра. Формально Вашингтон говорит языком силы, санкций, флота, авиации, блокад и ультиматумов. Но реальная власть в этой войне все заметнее перемещается туда, где ее привыкли недооценивать - в узкий морской коридор между Ираном и Оманом. Ормузский пролив стал не просто географической точкой на карте. Он превратился в главный рубильник мировой энергетики, в механизм давления на рынки, центральные банки, страховые компании, азиатские экономики, европейскую промышленность и сам Белый дом.

Именно в этом состоит парадокс нынешнего кризиса. США и Израиль рассчитывали на военное превосходство, технологический удар, разрушение иранской инфраструктуры, политическую деморализацию Тегерана и принуждение его к уступкам. Но Иран ответил не только ракетами и беспилотниками. Он ударил по самому чувствительному нерву глобальной экономики - по энергетической логистике. Если танкер не может пройти через Ормуз, если страховщик повышает премию, если фрахт дорожает, если НПЗ не получает сырье, если дизельный crack spread уходит вверх, если авиационное топливо и мазут начинают вытягивать инфляцию, то война перестает быть региональной. Она становится налогом на весь мир.

По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году через Ормуз проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки - примерно пятая часть мирового потребления жидких углеводородов. Через тот же коридор шла примерно пятая часть глобальной торговли СПГ, прежде всего катарского газа. Около 84% сырой нефти и конденсата, проходивших через Ормуз, направлялось в Азию, а Китай, Индия, Япония и Южная Корея были главными потребителями этих потоков. То есть удар по Ормузу - это не только удар по Вашингтону. Это удар по фабрикам Китая, НПЗ Индии, энергетической безопасности Японии, газовому балансу Южной Кореи и по всей азиатской модели промышленного роста.

Почему баррель не улетел к 200 долларам - и почему это не значит, что кризис под контролем

На первый взгляд может показаться, что рынок выдержал. Нефть не закрепилась на уровне 200 долларов за баррель, мировая торговля не остановилась, фондовые индексы не рухнули, а часть инвесторов даже продолжила играть в технологический оптимизм, словно война в Персидском заливе - это лишь фоновый шум. Но это опасная иллюзия. Рынок не выдержал кризис - он купил время. И купил его дорогой ценой.

Перед войной мировой нефтяной рынок входил в фазу относительного избытка. Коммерческие запасы были выше, чем в классической ситуации дефицита. У части потребителей имелись резервы нефтепродуктов. Китай смог временно снизить импортную активность, используя накопленные запасы и перестраивая закупки. США и союзники задействовали механизм стратегических резервов. По оценке Reuters со ссылкой на Фатиха Бироля, координированный выпуск стратегических запасов составил около 400 млн баррелей, но даже это не решает проблему, если физическая логистика через Ормуз остается нарушенной.

Иными словами, нефть пока не стала абсолютно недоступной потому, что мир начал есть собственные запасы. Это не нормализация. Это ликвидация подушки безопасности. Когда домохозяйство теряет доход, оно может какое-то время жить за счет сбережений. Но сбережения не являются бизнес-моделью. Так же и нефтяной рынок не может бесконечно компенсировать выпадение Ближнего Востока распродажей резервов, переориентацией танкеров, ростом добычи в Атлантическом бассейне и нервными сделками на спотовом рынке.

Международное энергетическое агентство в майском отчете зафиксировало, что мировое предложение нефти в апреле снизилось еще на 1,8 млн баррелей в сутки - до 95,1 млн баррелей в сутки. Совокупные потери с февраля достигли 12,8 млн баррелей в сутки, а добыча стран Залива, затронутых закрытием Ормуза, оказалась на 14,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня. Это уже не обычная геополитическая премия. Это физический разрыв между спросом, переработкой, логистикой и доступным сырьем.

Запасы тают быстрее, чем политики произносят слово "деэскалация"

Самый важный показатель сейчас - не только цена Brent. Главный индикатор - скорость истощения запасов. По данным МЭА, наблюдаемые мировые запасы нефти сократились на 129 млн баррелей в марте и еще на 117 млн баррелей в апреле. Наземные запасы в апреле упали на 170 млн баррелей, при этом запасы стран ОЭСР сократились на 146 млн баррелей. Это означает, что рынок находится в режиме forced drawdown - вынужденного изъятия запасов из системы.

Это особенно опасно перед летним сезоном. В Северном полушарии июнь, июль и август традиционно дают повышенный спрос на бензин, авиационный керосин, дизель и нефтехимию. Туристический сезон, грузовые перевозки, сельское хозяйство, кондиционирование, авиаперелеты - все это повышает потребление. Если рынок входит в лето с тающими запасами и ограниченным доступом к ближневосточным потокам, то ценовой механизм становится все более жестким: чтобы сбалансировать спрос и предложение, цена должна не просто вырасти, а уничтожить часть спроса.

Именно это называется demand destruction - разрушение спроса через цену. Когда топливо становится слишком дорогим, авиакомпании сокращают маршруты, логистические компании повышают тарифы, домохозяйства меньше ездят, промышленность снижает загрузку, слабые экономики режут импорт. Рынок балансируется, но не цивилизованно, а через боль.

Фатих Бироль уже предупредил, что нефтяной рынок может войти в "красную зону" в июле-августе, если не будет улучшения ситуации. По его словам, единственным ключевым решением остается полное и безусловное открытие Ормузского пролива. Это не дипломатическая фигура речи. Это признание того, что стратегические резервы, коммерческие запасы и альтернативные поставки не способны долго заменить крупнейший энергетический коридор планеты.

Иран нашел слабое место Америки - не авианосцы, а бензоколонки

Трамп может говорить о силе, но американская политика всегда упирается в цену бензина. Для США энергетический шок работает иначе, чем для Китая, Индии или Европы. Америка сама является крупнейшим производителем нефти и газа. Она меньше зависит от импорта из Персидского залива, чем в 1970-е годы. В 2024 году США импортировали через Ормуз около 0,5 млн баррелей в сутки сырой нефти и конденсата из стран Персидского залива - это около 7% американского импорта сырой нефти и конденсата и примерно 2% внутреннего потребления жидких нефтепродуктов.

Но в глобальном рынке нефти нет полной автономии. Даже если баррель добыт в Техасе, его цена формируется в мировой системе. Brent, WTI, фрахт, страхование, экспортные арбитражи, загрузка НПЗ, сезонность, дизельные маржи - все это связано. Если исчезают ближневосточные объемы, дорожает не только импортная нефть. Дорожает вся энергетическая цепочка.

Именно поэтому война бьет по Трампу политически. Его возвращение в Белый дом было связано с обещанием снизить инфляцию и восстановить контроль над стоимостью жизни. Но энергетический шок делает обратное. В апреле индекс PCE, ключевой инфляционный индикатор Федеральной резервной системы, вырос на 3,8% в годовом выражении, базовый PCE - на 3,3%. Бензин в США, по опубликованным данным, подорожал более чем на 50% с начала войны, а рост цен начал давить на реальные доходы и потребительские расходы.

Это и есть иранская асимметрия. Тегеран не обязан побеждать США в классическом военном смысле. Ему достаточно сделать продолжение войны экономически токсичным для Белого дома. Чем дольше закрыт или полузакрыт Ормуз, тем выше инфляция, тем сильнее давление на ФРС, тем сложнее снижать ставки, тем дороже долг, тем нервнее рынки, тем опаснее политический цикл для республиканцев.

Цены скачут не потому, что трейдеры паникуют, а потому что физический рынок сломан

Нынешняя волатильность нефти - это не только эмоции. Это отражение того, что рынок потерял нормальную структуру. Reuters сообщал, что 26 мая Brent вырос примерно на 4% и закрылся около 99,58 доллара за баррель после новых ударов США по Ирану, которые сорвали надежды на быстрое соглашение по Ормузу. При этом несколько дней спустя рынок снова снижался на фоне сообщений о возможном продлении перемирия и перспективе открытия пролива, а Brent торговался около 92 долларов за баррель.

Это не стабильность. Это рынок, который торгует не нефтью, а заголовками. Один слух о переговорах в Дохе - и котировки падают. Один удар по Хормозгану - и премия риска возвращается. Один танкер проходит через пролив - рынок выдыхает. Один взрыв у берегов Омана - страховщики пересчитывают военный риск. В таких условиях forward curve, фрахтовые ставки и crack spreads становятся не менее важны, чем сама цена Brent.

Особенно чувствителен рынок средних дистиллятов - дизеля, авиационного топлива, газойля. Именно они являются кровеносной системой мировой торговли. Бензин видит потребитель, но дизель двигает грузовик, порт, генератор, ферму, контейнер, шахту, стройку. Если нефтяной кризис переходит в кризис нефтепродуктов, инфляция становится глубже и устойчивее. Она перестает быть только энергетической и начинает просачиваться в продукты питания, логистику, удобрения, металлы и потребительские товары.

Почему Ормуз нельзя просто заменить трубопроводами

Один из самых популярных самообманов нынешнего кризиса - тезис о том, что нефть Залива можно быстро перенаправить по обходным маршрутам. Да, такие маршруты есть. Но их мощности ограничены, а часть инфраструктуры уже используется.

Саудовская Аравия имеет трубопровод East-West к порту Янбу на Красном море. ОАЭ располагают трубопроводом к Фуджейре, который позволяет обходить Ормуз. Но, по оценке EIA, доступная дополнительная обходная мощность Саудовской Аравии и ОАЭ в случае сбоя составляет около 2,6 млн баррелей в сутки. Это важно, но несопоставимо с тем объемом, который обычно проходит через пролив. Иранский трубопровод Goreh-Jask имеет эффективную мощность около 300 тыс. баррелей в сутки, но в 2024 году использовался крайне ограниченно.

Иначе говоря, Ормуз - это не маршрут, который можно заменить одним распоряжением. Это узкое горлышко, вокруг которого десятилетиями строилась энергетическая география мира. НПЗ настроены на конкретные сорта нефти. Контракты завязаны на конкретные терминалы. Танкерные цепочки рассчитаны на конкретные плечи доставки. Страхование и финансирование структурированы под привычные риски. Когда этот механизм ломается, его нельзя собрать за неделю.

Мировая экономика входит в период дорогой безопасности

Главный итог кризиса уже понятен: прежняя модель энергетической глобализации треснула. Даже если завтра Ормуз откроется, даже если Тегеран и Вашингтон подпишут временное соглашение, даже если танкеры снова пойдут через пролив, рынок не вернется в довоенное состояние. Риск уже стал частью цены.

Потребители будут создавать дополнительные резервы. Импортеры будут диверсифицировать поставки. Экспортеры будут вкладываться в обходную инфраструктуру. Страховые компании будут закладывать военную премию. НПЗ будут пересматривать сырьевые корзины. Государства начнут активнее вмешиваться в энергетику, потому что свободный рынок хорошо работает в нормальное время, но плохо отвечает на вопрос: что делать, если стратегический пролив превращается в оружие?

В этом смысле Ормуз стал ускорителем деглобализации. Мир уходит от модели "покупай там, где дешевле" к модели "покупай там, где политически безопаснее". Цена уступает место надежности. Эффективность уступает место резервированию. Свободная торговля уступает место блоковой логике. Энергетика снова становится не просто рынком, а продолжением внешней политики.

МВФ уже описывает глобальную экономику как систему, живущую "в тени войны": рост мирового ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 3,1%, в 2027 году - 3,2%, при этом инфляционное давление снова усиливается, а риски смещены вниз. Особенно уязвимы страны-импортеры сырья с высоким долгом, слабой валютой и ограниченными бюджетными буферами.

Для Азии это энергетический шок. Для Европы - инфляционный. Для США - политический

Кризис Ормуза по-разному бьет по разным центрам силы. Для Азии это прежде всего риск физической доступности сырья. Китай, Индия, Япония и Южная Корея десятилетиями строили промышленную модель вокруг стабильного морского импорта. Теперь они видят, что один региональный конфликт способен поставить под вопрос саму архитектуру их энергетической безопасности.

Для Европы это прежде всего инфляционный и промышленный удар. После 2022 года Европа уже пережила разрыв с российской энергетической моделью, дорогой газ, деиндустриализацию отдельных секторов, рост расходов на субсидии и болезненную перестройку цепочек поставок. Новый ближневосточный кризис означает, что европейская экономика опять получает дорогую энергию, дорогие удобрения, дорогую логистику и жесткую денежно-кредитную среду.

Для США это политическая проблема. Америка может добывать нефть, но не может изолироваться от мировой цены. Трамп может требовать победы, но избиратель видит бензоколонку, кредитную ставку, продуктовую корзину и счет за коммунальные услуги. Если война превращается в инфляционный шок, она перестает быть внешнеполитическим сюжетом и становится внутренним электоральным риском.

Иран это понимает. Именно поэтому Тегеран не спешит отдавать главный рычаг без серьезных уступок. Открыть Ормуз - значит снять давление с Белого дома. Сохранить ограниченный транзит - значит держать Трампа в режиме постоянного торга. Это не романтика сопротивления. Это холодная геоэкономика.

Мир уже заплатил за эту войну - вопрос только в том, кто получит счет первым

Всемирный банк прогнозирует, что Brent в 2026 году в среднем составит около 86 долларов за баррель против 69 долларов в 2025 году, но этот прогноз основан на важном допущении: наиболее острая фаза сбоев должна завершиться, а судоходство через Ормуз постепенно вернуться к довоенному уровню к концу 2026 года. Если этого не произойдет, ценовой коридор окажется выше, а инфляционные последствия - тяжелее.

Именно здесь кроется главное. Сегодня нефтяной рынок оценивает не только войну. Он оценивает вероятность мира. Если соглашение состоится, цены могут временно снизиться. Если соглашение сорвется, рынок быстро вернет премию риска. Но даже мир не отменит необходимости восполнить запасы, восстановить инфраструктуру, снизить страховые премии, вернуть доверие судовладельцев и перераспределить потоки. Физический рынок не подчиняется пресс-релизам.

Совместное заявление руководителей МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО от 29 мая стало сигналом, что кризис перешел из категории региональной безопасности в категорию системной угрозы мировой экономике. Эти организации прямо увязали войну, энергетику, торговлю и экономическую устойчивость, подчеркнув необходимость координации международного ответа.

Трамп хотел принудить Иран к капитуляции. Иран принуждает Трампа к сделке

Война показала неприятную для Вашингтона реальность: военное превосходство не всегда конвертируется в стратегический контроль. США могут наносить удары, вводить санкции, усиливать военно-морское присутствие, давить на посредников и говорить языком ультиматумов. Но если Иран способен держать под угрозой Ормуз, он сохраняет рычаг, который Вашингтон не может игнорировать.

Это не означает, что Иран всесилен. Его экономика изношена санкциями, инфраструктура уязвима, валюта слаба, население устало от давления, а военная эскалация несет для Тегерана огромные риски. Но в конкретной конфигурации кризиса Иран обладает тем, что в политической экономии называется asymmetric leverage - асимметричным рычагом. Он может проигрывать в авиации, технологиях и финансовом доступе, но выигрывать во времени и цене риска.

Для Трампа проблема в том, что каждый следующий месяц войны делает сделку не менее, а более необходимой. Чем ниже запасы, чем выше страховые премии, чем жестче инфляция, чем нервнее ФРС, тем дороже становится продолжение конфликта. В этой логике мир становится не жестом доброй воли, а инструментом финансовой стабилизации.

Финал без иллюзий: нефть не закончится, но дешевый мир уже закончился

Нефть в буквальном смысле не закончится. Мир не останется без баррелей. Но может закончиться другое - привычная уверенность в том, что глобальный рынок сам все отрегулирует, что танкеры всегда придут вовремя, что стратегические резервы бесконечны, что военная сила автоматически открывает морские пути, а цена бензина подчиняется предвыборным обещаниям.

Иранская война показала: энергетическая безопасность снова стала главным языком мировой политики. Ормуз доказал, что узкое горлышко может быть сильнее авианосной группы, если оно встроено в кровеносную систему мировой экономики. Трамп хотел принудить Иран к миру через силу. Но теперь сам оказался в ситуации, где мир нужен ему не меньше, чем Тегерану.

Вопрос уже не в том, поднимется ли нефть до 200 долларов. Вопрос в том, сколько времени мировая экономика сможет жить за счет запасов, словесных интервенций и надежды на "почти готовую" сделку. Если Ормуз не будет открыт полностью и устойчиво, июль-август могут стать моментом, когда рынок перестанет верить заявлениям политиков и начнет верить только физике барреля.

А физика барреля проста: если нефть не идет, цена идет вверх.