Компания из ОАЭ объявила дату завершения покупки доли в ЮГК

Компания XRG, являющаяся подразделением по международным энергетическим инвестициям компании ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов, ожидает, что процедуры по приобретению у Министерства экономики Азербайджанской Республики доли в ЗАО "Южный газовый коридор" завершатся в сентябре 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили сегодня в компании в рамках проходящей в Баку 31-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

Напомним, что 3 ноября 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках Выставки и конференции ADIPEC компанией XRG было подписано Соглашение об основных условиях, не создающее юридических обязательств, касающееся приобретения доли у Министерства экономики Азербайджанской Республики в Закрытом акционерном обществе "Южный газовый коридор". Документ был подписан в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании по инвестициям в Южный газовый коридор между Министерством экономики Азербайджанской Республики и ОАО XRG", обмен которым состоялся в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, находившимся с визитом в нашей стране в сентябре текущего года.

Соглашение подписали министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, исполнительный председатель, главный исполнительный директор XRG Султан Ахмед Аль-Джабер.

Данное соглашение обладает потенциалом для расширения сотрудничества между SOCAR и XRG - от добычи газа до надежной доставки энергетических ресурсов на рынки Европы, стремящиеся к диверсификации энергоснабжения. В то же время оно внесет вклад в дальнейшее расширение основанных на стратегическом партнерстве отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе экономических связей, сотрудничества по энергетическим проектам, а также в экономическое развитие нашей страны и дальнейшее укрепление ее роли как надежного партнера.

Подписанный документ является третьим соглашением, достигнутым между SOCAR и XRG/ADNOC. Так, ранее стороны достигли согласия о передаче SOCAR долевого участия в месторождениях SARB и Умм-эль-Лулу (Umm Lulu), а также о продаже компании ADNOC долевого участия в газоконденсатном месторождении "Апшерон". Объем приобретаемой доли составляет 12,5%.

Отметим, что Закрытое акционерное общество "Южный газовый коридор", начавшее свою деятельность в 2014 году, владеет долями в активах по добыче газа и в сети трубопроводов общей протяженностью 3500 километров. Данная инфраструктура, обладая пропускной способностью транспортировки до 26 миллиардов кубических метров в год, позволяет осуществлять транспортировку природного газа из Каспийского бассейна через Турцию в Южную Европу.