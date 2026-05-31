Иран восстанавливает доступ к подземным ракетным базам

После недавних авиаударов США и Израиля Иран восстановил доступ к поврежденным военным тоннелям.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CNN, основанным на анализе коммерческих спутниковых снимков, Тегеран предпринимает шаги по возобновлению доступа к подземным ракетным объектам, которые оказались частично завалены.

Согласно информации, вблизи входов в тоннели ведутся работы по расчистке территории. На спутниковых снимках зафиксированы бульдозеры, грузовики и тяжелая техника. Это усиливает предположения о том, что Иран пытается восстановить доступ к военной инфраструктуре, которая не была полностью уничтожена.

По данным источников CNN, американская разведка считает, что Иран восстанавливает часть ракетных и беспилотных возможностей быстрее, чем ожидалось. Отмечается, что полностью вывести из строя глубоко расположенные подземные объекты исключительно авиаударами крайне сложно.

В настоящее время американские официальные лица оценивают, какая часть военного потенциала Ирана остается пригодной к использованию и с какой скоростью могут быть восстановлены поврежденные системы.

Ситуация вызывает новые вопросы относительно и без того хрупкого режима прекращения огня и баланса безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к военному сценарию в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения.