Силы ПВО Ирана сбили американский дрон MQ, нарушивший воздушное пространство над территориальными водами страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом отмечается в заявлении КСИР.

Подчеркнуто, что воздушное пространство над территориальными водами Ирана находится под полным контролем и на любое его нарушение поступит решительный ответ.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия.