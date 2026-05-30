ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

глава мирового футбола назвал предстоящий турнир самым масштабным в истории.

"Это будет самый масштабный, величайший чемпионат мира в истории. Речь идет не только о трех странах и 16 городах, не только о миллионах гостей и миллиардах зрителей. В каждой из стран будут созданы сообщества, которые станут частью турнира и примут национальные команды", - заявил Инфантино.

Президент ФИФА также напомнил, что чемпионат мира стартует 11 июня и завершится финалом 19 июля.

Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. Матчи мирового первенства пройдут в США, Канаде и Мексике.