Путин задался вопросом об Армении

Президент России Владимир Путин призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решить разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с Евросоюзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в частности, Путин поразмышлял о последствиях такого шага для Армении - будет прекращено признание документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм.

"Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать", - сказал президент РФ.