«Аль-Наср» объявил об уходе главного тренера

Португальский главный тренер саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Жорже Жезуш покинул свой пост. Об этом объявила пресс-служба команды в соцсети X, передает Day.Az.

"Какое приключение. Какая глава. Спасибо, мистер", - сказано в сообщении клуба.

В матче заключительного 34-го тура "Аль-Наср" на своем поле разгромил "Дамак" со счетом 4:1 и набрал 86 очков, финишировав на первом месте. До этого лучшим результатом команды после прихода Роналду в 2023 году было второе место. Роналду в этом матче оформил дубль, а также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол гостей на 57-й минуте с пенальти забил Морлай Силла.

После финального матча сезона Жезуш заявил, что выполнил данное Роналду обещание завоевать чемпионство и покидает команду.

Жезуш был назначен главным тренером "Аль-Насра" в июле 2025 года. До этого его уволили из другого саудовского клуба - "Аль-Хиляля", который он возглавлял с лета 2023 года.