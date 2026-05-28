В Швейцарии на вокзале произошло нападение

В швейцарском городе Винтертур на железнодорожном вокзале мужчина с ножом напал на людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в результате пострадали три человека, все они госпитализированы.

Инцидент произошел около 10:30 по бакинскому времени. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Швейцарии, который был оперативно задержан на месте происшествия.

По данным местных СМИ, во время атаки он выкрикивал "Аллаху Акбар". Мотивы нападения устанавливает полиция.