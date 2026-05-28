https://news.day.az/world/1837916.html В Швейцарии на вокзале произошло нападение - ВИДЕО В швейцарском городе Винтертур на железнодорожном вокзале мужчина с ножом напал на людей. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в результате пострадали три человека, все они госпитализированы. Инцидент произошел около 10:30 по бакинскому времени.
Инцидент произошел около 10:30 по бакинскому времени. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Швейцарии, который был оперативно задержан на месте происшествия.
По данным местных СМИ, во время атаки он выкрикивал "Аллаху Акбар". Мотивы нападения устанавливает полиция.
