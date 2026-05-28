Президент Ильхам Алиев: День независимости очень дорог каждому из нас
После нашей славной Победы я отмечаю этот замечательный праздник - 28 мая - День независимости на освобожденных землях, и это уже стало традицией. Считаю, что это самый правильный выбор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в селе Бёюк Галадереси Шушинского района.
Глава государства подчеркнул, что этот День независимости очень дорог каждому из нас.
