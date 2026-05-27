TRIPP является ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) является одним из ключевых элементов мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Кабинета министров.

Он напомнил, что в ходе своего визита в Армению накануне соответствующий проект был парафирован.

Напомним, что 26 мая между Арменией и США было парафировано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP.