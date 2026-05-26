Татоян пытается подлизаться к госсекретарю США

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио посетит 26 мая в Ереван, где проведет переговоры с главой МИД Армении. Оппозиция в преддверии выборов увидела в этом некую "возможность" попытался протолкнуть свои реваншистские истерики. Одним из первых начал вопить экс-омбудсмен, кандидат в премьеры Арман Татоян.

Для начала отметим, что кандидат в премьеры из Арманчика нелепый - его поддерживают менее 4% избирателей и подавляющее количество его обещаний и заявлений являются популистскими.

Теперь Татоян, зная, что остались считанные часы до визита Рубио, быстренько накатал открытое письмецо, в котором отметил "проблему" частичной оккупации территории Армении", а также избитую тему с "пленными в Азербайджане". При этом лузер не забыл примазаться, "к слову" поздравив с предстоящим подписанием соглашения по TRIPP, и даже выразил поддержку проекту.

Лицемерный подлиза, учитывая то, как Татоян ранее активно противился открытию Зангезурского коридора. А теперь он, видите ли, прозрел, что проект на самом деле полезный. Тем не менее, он еще и уверен, что Никол Пашинян - "недалекий и слабый" политик и не сможет вести нормальные переговоры с высокопоставленным американским дипломатом.

Со своими терками с Пашиняном Арманчик, думаем, разберется сам (ну или с ним разберутся), но абсолютно смешным тут является факт того, что Татоян считает возможным оказать влияние на Рубио.

Официальная позиция США, напомним, состоит в том, что Вашингтон поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, продвижение проекта TRIPP и разблокировку региональных коммуникаций. При этом США прекрасно понимают границы возможного: Вашингтон не собирается и не будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, навязывать Баку решения по вопросам его суверенной компетенции или превращать армянскую предвыборную истерику в часть американской дипломатической повестки. Это никому не под силу.

Иными словами, Рубио едет в Ереван не для того, чтобы выслушивать реваншистские фантазии армянских политических лузеров. Его визит связан с американской повесткой мира, TRIPP и практической реализацией договоренностей, которые уже поддержаны на уровне США, Азербайджана и Армении.

Поэтому попытка Татояна в последний момент подсунуть госсекретарю США набор старых претензий является заведомо гиблым делом.

Бумагу потратил ты зря, Арманчик. Рубио просто закатит глаза на это письмецо.