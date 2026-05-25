В Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны

Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран в Китай. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным собеседников журналистов, Тегеран "выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай". Они также отметили, что исламская республика "стремится получить гарантии от Китая, прежде чем продвигаться" в переговорах с США.

Ранее мы сообщали, что Трамп назвал подписание Авраамовых соглашений частью сделки по Ирану.