Десятки человек оказались под обломками здания на Филиппинах

От 30 до 40 человек могут находиться под завалами после обрушения девятиэтажного здания в городе Анджелес в провинции Пампанга на Филиппинах. Об этом 24 мая сообщил местный портал GMA News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Здание только строилось и на момент обрушения было возведено девять этажей. По словам главы управления информации города Джея Пелайо, наибольшую тревогу вызывает сообщение прораба о том, что внутри здания могли находиться от 30 до 40 рабочих.

Из завалов спасателям удалось вытащить восемь человек, которые получили незначительные травмы. Прораб и еще десять рабочих самостоятельно выбрались из-под завалов. Их состояние оценивается как стабильное.

Обрушение также повредило соседнее здание, где под завалами оказался 51-летний турист из Малайзии. Его успешно спасли.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Причины обрушения здания устанавливаются.