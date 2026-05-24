Посол Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью консула Азербайджана

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанского консула в Тебризе Рамиля Имранова в результате аварии.

Как передает Day.Az, об этом Демирчилу написал в соцсетях.

"Я с глубокой скорбью воспринял новость о кончине консула Азербайджанской Республики в Иране, уважаемого Рамиля Рза оглу Имранова. В связи с этой тяжелой утратой выражаю искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики. Прошу Всевышнего даровать милость этому ценному коллеге, погибшему при исполнении служебного долга, а его семье и близким - терпения", - отметил посол.

Ранее мы сообщали, что консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП.