Сотрудник генконсульства Азербайджана в Иране скончался в ДТП.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Весть о гибели нашего уважаемого коллеги-дипломата, консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран Рамиля Рза оглу Имранова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Джульфа-Тебриз, вблизи поселка Маранд, при исполнении служебных обязанностей, глубоко потрясла нас.

В этот тяжелый день с глубокой скорбью выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам покойного, желаем им терпения и сил", - говорится в публикации.