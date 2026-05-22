В Баку обсудили ускорение реализации проектов трех центров D-8

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества развивающихся восьми стран (D-8) посол Сохаил Махмуд посетил Азербайджан с официальным визитом 17-20 мая 2026 года для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и ускорения запуска трех региональных центров в Баку.

Как передает Day.Az, визит, прошедший по приглашению Президента Ильхама Алиева, был посвящен укреплению экономической интеграции, координации процессов городского планирования с развитием возобновляемой энергетики, а также подготовке к 12-му саммиту D-8 в Джакарте.

​Главным практическим итогом миссии стало продвижение планов по созданию в азербайджанской столице трех специализированных платформ: Центра энергетики и климата, Центра транспорта и Центра передового опыта в сфере медиа D-8. В ходе консультаций с помощником Президента Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым были обсуждены расширение стратегической роли Азербайджана в блоке и реформы по повышению финансово-институционального потенциала Секретариата организации.

​Министр энергетики Парвиз Шахбазов и глава D-8 согласовали механизмы функционирования Центра энергетики и климата в Баку в преддверии первой встречи министров энергетики стран-участниц, которая пройдет в столице 1 июня 2026 года. Также Сохаил Махмуд обсудил с исполнительным директором Агентства развития медиа Ахмедом Исмаиловым запуск Центра передового опыта в сфере СМИ для проведения профессиональных обменов и программ повышения квалификации.

В рамках форума генсек предложил пятистороннюю стратегию сотрудничества, включающую цифровое управление, инвестиции в зеленую инфраструктуру и учреждение статуса "Устойчивый город года D-8" для стимулирования энергетического перехода в странах содружества.