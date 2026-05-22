https://news.day.az/sport/1836619.html Азербайджанские борцы выступят в полуфинале чемпионата Европы U15 В болгарском Самокове продолжается чемпионат Европы U15 по борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня представители Азербайджана проведут полуфинальные схватки в женской и вольной борьбе. В женской борьбе в весовой категории до 36 кг Гюлай Хасмамедова поборется за выход в финал с украинкой Александрой Созиновой.
Азербайджанские борцы выступят в полуфинале чемпионата Европы U15
В болгарском Самокове продолжается чемпионат Европы U15 по борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня представители Азербайджана проведут полуфинальные схватки в женской и вольной борьбе.
В женской борьбе в весовой категории до 36 кг Гюлай Хасмамедова поборется за выход в финал с украинкой Александрой Созиновой.
В соревнованиях по вольной борьбе в категории до 85 кг Эльвин Наджафзаде встретится в полуфинале с представителем Турции Пойразом Бильгином.
Отметим, что чемпионат Европы U15 завершится 24 мая. Азербайджан представлен на турнире в греко-римской, вольной и женской борьбе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре