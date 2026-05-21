https://news.day.az/officialchronicle/1836349.html Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Как передает Day.Az, в письме говорится: "Уважаемый Президент, дорогой Брат.
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az, в письме говорится:
"Уважаемый Президент, дорогой Брат.
Выражаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.
Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре