Важная новость для учителей

Начался этап выбора вакансий в рамках конкурса по смене места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Согласно правилам конкурса, на первом этапе выбор вакансий будет доступен членам семей шехидов.

Зарегистрированные участники конкурса из числа членов семей шехидов, чьи электронные заявления были подтверждены, могут с 11:00 сегодняшнего дня войти в личный кабинет и выбрать соответствующую вакансию. Первый этап выбора вакансий продлится до 11:00 22 мая.

На следующем этапе процесс выбора вакансий будет открыт для остальных участников конкурса, о чем общественность будет проинформирована дополнительно.

Участникам, допущенным к этапу выбора вакансий, рекомендуется внимательно подходить к выбору и не забыть подтвердить электронную заявку после завершения процесса.