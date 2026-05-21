Всего завершено 11 проектов, охватывающих более 14 тысяч доступных квартир

Деятельность Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) охватывает не только город Баку, но и многие регионы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель аппарата MİDA на мероприятии, посвященном Генеральному плану города Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он сообщил, что MİDA реализовало в общей сложности 19 проектов, и к сегодняшнему дню завершено строительство 11 проектов, охватывающих более 14 тысяч доступных квартир.

"Агентство также успешно завершило реализацию трех проектов на освобожденных от оккупации территориях, что является для нас предметом особой гордости. MİDA проводит постоянные исследования по определению подходящих земельных участков для реализации будущих проектов. При этом одними из главных критериев являются близость к рабочим местам и экологическая чистота территорий", - сказал он.

По его словам, стоимость квартир, предлагаемых гражданам, в среднем на 25 процентов ниже рыночных цен, а в некоторых случаях эта разница еще выше.

"Граждане могут воспользоваться долгосрочными ипотечными кредитами с низкими процентными ставками при первоначальном взносе всего в 10 процентов. В то же время квартиры сдаются полностью отремонтированными, с кухонной мебелью и системой отопления. Жилые комплексы строятся в безопасных и экологически благоприятных районах. При подготовке проектов учитываются такие элементы социальной инфраструктуры, как школы, детские сады, медицинские центры, просторные дворы, зеленые зоны, игровые площадки, велосипедные дорожки и доступ к общественному транспорту".

Дж. Амиров отметил, что для повышения прозрачности и доступности была создана электронная система "Güzəştli Mənzil" (Льготное жилье).

"Эта платформа создает равные возможности для граждан и упрощает процесс получения жилья. Заявления соответствующих граждан принимаются онлайн в режиме реального времени, а представленная информация проверяется через интегрированные информационные системы государственных органов", - подчеркнул он.

Представитель MİDA добавил, что понятие "доступное жилье" не должно ограничиваться только доступной ценой. "Доступное жилье должно охватывать жилую среду, интегрированную с общественным транспортом, социальной инфраструктурой, зелеными зонами и возможностями трудоустройства", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.